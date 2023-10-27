Amazon ve Intel 3. çeyrek rakamlarını açıkladı

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un geliri yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 13 yükselirken, mikroçip üreticilerinden Intel'in geliri yüzde 8 azaldı. Intel'in geliri beklentilerin üzerinde.

27.10.2023 09:37:090
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Amazon ve Intel 3. çeyrek rakamlarını açıkladı

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un geliri yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 13 yükselirken, mikroçip üreticilerinden Intel'in geliri yüzde 8 azaldı.

Amazon ile Intel, temmuz-eylül dönemine ait bilançolarını açıkladı. Buna göre, Amazon'un bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 13 artarak 143,1 milyar dolara ulaştı. Şirketin net satışları, 2022'nin üçüncü çeyreğinde 127,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Amazon'un net karı da üçüncü çeyrekte 9,9 milyar dolar oldu. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 2,9 milyar dolarlık kar açıklamıştı. E-ticaret devinin hisse başına net karı ise bu yılın üçüncü çeyreğinde 94 sent olarak hesaplandı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde hisse başına 28 sent kar etmişti.

Intel'in geliri beklentilerin üzerinde

Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel'in yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir ise geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 8 azalarak 14,2 milyar dolara düştü. Intel, geçen yılın aynı döneminde 15,3 milyar dolar gelir sağlamıştı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen şirket gelirinin bu dönemde 13,5 milyar dolar olması öngörülüyordu.

Firmanın üçüncü çeyrek net karı da 300 milyon dolar olarak kaydedildi. Intel, geçen yılın aynı çeyreğinde 1 milyar dolar net kar açıklamıştı. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde hisse başına 25 sent kar açıklayan şirketin, bu sene hisse başına karı 7 sent oldu.

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