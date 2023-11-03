Amazon'a 'gizli fiyat artırma' suçlaması

ABD Federal Ticaret Komisyonu, "tekel gücünü yasa dışı kullandığı" gerekçesiyle Amazon'a açtığı davada, şirketin fiyatları 1 milyar dolardan fazla artırmak için bir algoritma kullandığını belirtti.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Amazon'un "gizli fiyat artırma algoritması" ile 1 milyar dolardan fazla kazandığını iddia etti

FTC'nin eylül ayında ABD'li perakende devi Amazon'a "tekel gücünü yasa dışı kullandığı" gerekçesiyle açtığı davada yeni ayrıntılar açıklandı. Şirketin "Prime" özelliği kapsamında, satıcılardan lojistik ve teslimat hizmetlerini kullanmalarını nasıl talep ettiğine de ışık tutuldu.

Amazon'un diğer çevrim içi perakendecilerin fiyatlarını takip edip etmediğini görmek ve rakipleri tarafından takip edilmesi muhtemel ürünlerin fiyatlarını artırmak için gizli bir algoritma oluşturduğu ifadelerinin yer aldığı şikayet dosyasında, Amazon'un bu algoritmayı, Amerikalıların cüzdanlarından 1 milyar dolardan fazlasını çıkarmak için kullandığı savunuldu.

FTC, Amazon'a tekel gücünü yasa dışı şekilde kullanarak rekabete aykırı davrandığı iddiasıyla eylül ayında dava açmıştı.

Amazon'un yasayı büyük bir şirket olduğu için değil, mevcut rakiplerin büyümesini ve yeni rakiplerin ortaya çıkmasını engelleyen dışlayıcı bir davranış tarzına giriştiği için ihlal ettiğini öne süren FTC, Amazon'un eylemlerinin hiçbir rakibinin şirketin piyasadaki hakimiyetini tehdit etmemesini sağladığını kaydetmişti.

FTC, Amazon'un kurduğu düzenin her yıl perakende satışlarda yüz milyarlarca doları, büyük ve küçük işletmeler tarafından satılan yüz binlerce ürünü ve yüz milyondan fazla tüketiciyi etkilediğini ifade etmişti.



