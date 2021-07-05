Amazon’da Jeff Bezos devri sona erdi: İşte yeni CEO

ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, şirketin 27’nci kuruluş yıl dönümünde üst yöneticilik (CEO) görevinden ayrıldı. Yerine Andy Jassy, yeni CEO’su olarak atandı.

5.07.2021 17:20:000
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Amazon’da Jeff Bezos devri sona erdi: İşte yeni CEO

Şirketin kurulduğu 5 Temmuz 1994’ten bu yana CEO olarak görev yapan Bezos ise yönetim kurulu başkanı oldu.

Bezos, bu yılın başında CEO görevinden ayrılacağını duyurmuş, mayıs ayında ise görevini 5 Temmuz’da Andy Jassy’e devredeceğini açıklamıştı.

Uzay yolculuğu da dahil diğer projelere odaklanacağını belirten Bezos, haziran ayında sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı paylaşımda, kardeşi Mark Bezos ile 20 Temmuz’da uzay yolculuğuna çıkacağını duyurmuştu.

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