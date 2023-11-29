Amazon'dan, şirketlere yönelik sohbet robotu Q

Amazon, müşterilerin işlerine göre özelleştirilebilen yeni tür üretken yapay zeka destekli asistan Amazon Q'nun ön sürümünün kullanıma sunulduğu açıkladı.

29.11.2023 09:41:450
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Amazon'dan, şirketlere yönelik sohbet robotu Q

OpenAI, Microsoft ve Google gibi teknoloji şirketlerinin "sohbet robotu" yarışına katılan Amazon, kurumsal müşterilere yönelik yapay zeka tabanlı sohbet robotu (chatbot) Amazon Q'yu duyurdu.

Amazon'dan yapılan açıklamada, müşterilerin işlerine göre özelleştirilebilen yeni tür üretken yapay zeka destekli asistan Amazon Q'nun ön sürümünün kullanıma sunulduğu kaydedildi.

Amazon Q'nun şirketlerin kurumsal sistemlerinde bulunan verileri ve uzmanlığı kullanarak acil sorulara hızlı ve alakalı yanıtlar alınmasına, sorunların çözülmesine ve içerik oluşturulmasına yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, söz konusu sohbet robotunun ücretinin ise kullanıcı başına yıllık 20 dolardan başlayacağı aktarıldı.

Amazon, "Graviton4" ve "Trainium2" adlı yeni nesil çiplerini de tanıttı. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu çiplerin Amazon Web Hizmetleri'nin (AWS) çip tasarımındaki son inovasyonları olduğu aktarıldı.

AWS'nin söz konusu çiplerle daha iyi fiyat performansı ve enerji verimliliği sağlayarak müşterilere daha da fazla seçenek sunduğu kaydedildi.

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