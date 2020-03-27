AMB Başkanı Lagarde karantinada!

Eski IMF Başkanı ve şimdiki Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, koronavirüs pozitif biriyle temas etmesinin ardından kendisini karantinaya aldı.

27 MART, 20200
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AMB Başkanı Lagarde karantinada!

Avrupa Merkez Bankası sözcüsü Başkan Lagarde'ın bu hafta çalışmalarını ofisinde sürdürdüğünü kaydetti.

Çarşamba günü 25 üyeli AMB Yönetim Konseyi 750 milyar euro'luk ek teşvik paketiyle sonuçlanan acil konferans gerçekleştirmişti. Bankanın gelecek toplantıları da telekonferans yoluyla gerçekleşecek.

64 yaşındaki Lagarde virüs salgını nedeniyle kendini karantinaya alan önde gelen liderlerden sadece bir tanesi. Almanya Başbakanı Angela Merkel iki virüs testi de negatif çıkmasına rağmen kendisini karantinaya aldı.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz da önlem amacıyla karantina altında, test sonucu ise negatif çıktı.

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