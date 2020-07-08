AMB Başkanı'ndan “politika” sinyali

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, piyasaları sakinleştiren acil durum teşvikinin ardından bankanın gelecek toplantıda para politikasında değişikliğe gitmeyeceğinin sinyalini verdi.

AMB Başkanı, Financial Times ile Çarşamba günü gerçekleştirdiği mülakatta pandemi sonrasında alınan önlemlerin etkinliğini gösterdiğini belirtti. Yönetim Kurulu pandemi alım programını neredeyse ikiye katlayarak 1.35 trilyon euroya (1.52 trilyon dolar) çıkarmasının ardından ilk toplantısını yaklaşık bir hafta sonra gerçekleştirecek.

Lagarde, FT'ye yaptığı değerlendirmede “O kadar fazla şey yaptık ki ekonomik verileri dikkatlice değerlendirmek için zamanımız var.” dedi.

Lagarde'ın yorumları ekonomi sıçramaya başladıktan sonra bankanın etkin bir şekilde bekle ve gör duruşuna geçtiğini gösteriyor. İcra Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Salı günü resesyonun beklenenden biraz daha ılımlı olabileceğini söyledi.