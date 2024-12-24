American Airlines, ABD'deki uçuşlarını durdurdu

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, American Airlines'ın, sabah teknik bir sorun olduğunu bildirdiği ve ülke genelinde uçuşların durdurulmasını talep ettiği aktarıldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, American Airlines söz konusu sorun nedeniyle uçuşlarını yaklaşık bir saat durdurmak zorunda kaldı.

Hava yolu trafiğinin yoğunlaştığı Noel tatili arifesinde yaşanan sorun, binlerce yolcunun seyahatinin kısa süreli aksamasına neden oldu.

FAA, daha sonra uçuşların durdurulması kararının kaldırıldığını bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle American Airlines'ın hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yüzde 5'e kadar düştü.