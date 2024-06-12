Amerika'daki Türk Girişimciler: İşte 42 kişilik liste

İlk start up’ını ABD’de kurup başarılı olan Türk girişimciler arasında Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya ve Sierra Nevada’nın kurucuları Eren ve Fatih Özmen çifti ilk olarak akla gelse de son 10 yılda bunlara yeni isimler eklendi.

Artık ABD’de ilgi gören, parlak Türk girişimleri arasında ilk sıralarda çoğunlukla teknoloji start up’ları var. Lisans eğitimini çift anadal yaparak hem bilgisayar mühendisliği hem matematik bölümünden alan ve 2005 yılında ODTÜ’den mezun olan Udemy’nin kurucusu Eren Bali, bunlardan biri. Bali, Udemy ile bugüne kadar 173 milyon dolar yatırım aldı. Dünya çapında en başarılı online eğitim platformları arasına giren girişimi Udemy’den sonra ABD’deki ikinci girişimini sağlık teknolojisi alanında hayata geçirdi. 2015 yılında doktorların tıbbi vakaları paylaşabileceği ve tedavi konusunda fikir alışverişi yapabileceği mobil platform Carbon’u kuran Bali’nin ikinci girişimi şu ana kadar 6,5 milyon dolar yatırım aldı.

Son 10 yılda ABD’de teknoloji girişimi kuranTürklerin en çok tercih ettiği yer kuşkusuz Silikon Vadisi ve San Francisco. ABD’de teknoloji alanında öne çıkan ve en başarılı Türk girişimcileri arasında kabul edilen Aykut Karaalioğlu da 10 yıl önce mobil reklam ve pazarlama konusunda faaliyet gösteren ilk girişimi MobileAction’ı San Francisco’da hayata geçirdi. ABD’de pek çok kez en başarılı genç girişimciler arasında yer alan Karaalioğlu, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Üniversite diplomasını alır almaz Ankara’dan San Francisco’ya giden Karaalioğlu, mobil uygulama optimizasyonu alanında kendini geliştirdi ve mühendis olmamasına rağmen bugün Silikon Vadisi’nin en başarılı teknoloji girişimcilerinden biri olmayı başardı.

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