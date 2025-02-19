Anadolu Grubu'ndan bedelsiz kararı var

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu.
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) yüzde 900 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Şirketten, KAP'a yapılan bildirim şöyle:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18 Şubat 2025 tarihli kararı kapsamında
- Tamamı ödenmiş olan 243.534.517,96 TL tutarındaki mevcut esas sermayenin, şirketin iç kaynaklarında yer alan sermaye düzeltme farklarından karşılanmak sureti ile %900 oranında arttırılarak 2.435.345.179,60 TL'na çıkarılmasına,
- Artan 2.191.810.661,64 TL sermayeyi temsil eden payların ortaklara bedelsiz olarak verilmesine ve kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenmesine,
- Esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesinin ekteki gibi değiştirilmesine,
- Esas sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve diğer mevzuat hükümlerine uyularak gerekli izinlerin alınmasına ve işlemlerin ilanına şirket yönetiminin yetkili kılınmasına,
- Gerekli izinlerin alınmasını müteakiben esas sözleşmenin 7. ve 9. maddelerinin tadiline yönelik önerinin ilk yapılacak Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.