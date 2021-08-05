Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk: İkinci yarı iyi geçer

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk ile yeni düzenlemenin etkilerini, hem hayat hem emeklilik tarafında yılın tablosunu masaya yatırdık...

Elçin Cirik

ecirik@capital.com.tr

Capital Temmuz 2021 sayısından

Emeklilik sistemi sonunda istediği yeni kanı buluyor. Mayıs ayında alınan kararla artık 18 yaş altı vatandaşlar da emeklilik sistemine girebilecek. Böylece 7 milyon katılımcı sayısında takılı kalan gönüllü BES tarafında güçlü bir büyüme potansiyeli olacak. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, “Ülkemizde 18 yaş altı nüfus 23 milyon civarında. Bu sayı, toplam nüfusumuzun yüzde 27’sini temsil ediyor. Bu anlamda mevcut katılımcı sayısının üzerinde, bu sayıdan çok daha fazla bir potansiyel sektöre gelecek” diyor. Ertürk, her ne kadar sisteme girecek katılımcı sayısında tahmin yapmanın zor olduğunu belirtse de Türkiye Sigorta Birliği’nde ilk etapta 23 milyonun yüzde 10’nunun yani 2,3 milyonun sisteme girebileceğine dair değerlendirmeler yapıldığını söylüyor. Ertürk, bu süreçte bu yıl sektör fon büyüklüğü için bekledikleri yüzde 20 büyümeyi ve katılımcı sayısındaki mütevazı artışı da yukarı yönlü revize edebileceklerini aktarıyor. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk ile yeni düzenlemenin etkilerini, hem hayat hem emeklilik tarafında yılın tablosunu masaya yatırdık:

18 yaş altının BES’e dahil olabilmesine dair yasa kabul edildi. Burada nasıl bir süreç izlenecek?

Sektörün uzun zamandır beklediği kararlardan biriydi. Bu karar, sektörün büyüme potansiyeli anlamında gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Halihazırda otomatik katılım sistemi (OKS) ve gönüllü BES toplamında katılımcı sayısı 13,6 milyon kişi civarında. Ülkemizde 18 yaş altı nüfus ise 23 milyon civarında. Bu sayı, toplam nüfusumuzun yüzde 27’sini temsil ediyor. Bu anlamda mevcut katılımcı sayısının üzerinde, bu sayıdan çok daha fazla bir potansiyel sektöre gelecek. BES’in sağlıklı büyümesi için önemli bir kilometre taşı. Muhtemelen bundan sonra ufak birtakım ayrıntılar anlamında açıklama gelebilir. Sistemde tüm şirketler bu alana odaklanmaya hazır. Bu gelişmeyle biz de geleceğe çok daha sağlıklı ve umutla bakıyoruz.

Açıklamalar sonrası hemen satışa başlanabilecek yani?

Öyle görünüyor. 18 yaş altı denince kanunen reşit olmayan bir kitleden bahsediyoruz, burada ebeveynler ve vasilerle ilgili istisnai durumlar söz konusu olabilir. İstisnai durumlarda nasıl davranılacağına dair bir rehber, emeklilik şirketlerinin hayatını kolaylaştırabilir.

Gelir anlamında baktığınızda 23 milyonun ne kadarı sisteme girebilir durumda?

Açıkçası tahminlerden bahsetmek için gelişmeleri görmekte fayda var. Sonuçta kuvvetle muhtemel 18 yaş altı bireyler için ödemeleri ebeveynleri veya yakınları yapacak. Onların bu konudaki tercih ve iştahları belirleyici olacak. Henüz uygulamaya geçmediğimiz için tahmin yapmak kolay değil. Ama Türkiye Sigorta Birliği’nde ilk etapta 23 milyonun yüzde 10’unun, yani 2,3 milyonun sisteme girebileceğine dair değerlendirmeler yapıldı.

Bu yıl için nasıl bir artı yaratacak? Ne kadar sürede gerçek potansiyele ulaşılır?

Anadolu Hayat Emeklilik olarak bu yıl, 18 yaş altının girmesi kararından önce, fon büyüklüğünde yüzde 20 büyüme bekliyorduk. Katılımcı sayısında da OKS tarafı ağırlıklı olmak üzere mütevazı bir büyüme olacağını öngörmüştük. 2020 yılında sistemde toplam katılımcı sayısı yüzde 5,1 artmıştı, 660 bin kişi sisteme katılmıştı. Bu 660 bin kişinin 30 bini gönüllü BES ve geri kalan 630 bin kişi ise OKS ile sisteme girmişti. Bu yıl için 2020 yılındaki gibi yüzde 5 bir beklentimiz yoktu. Ama şimdi 18 yaş altının devreye girmesiyle bu tahminleri yukarı yönde revize edeceğiz. Katılımcı sayısında iyi bir büyüme şaşırtıcı olmayacak. Fon büyüklüğü tarafında ise varlık fiyatları etkili oluyor. Bu yılın ilk 4 ayında finansal varlık fiyatlarında önemli dalgalanmalar yaşandı, yine de bu yıl fon büyüklüğünde baz senaryomuzda yüzde 20’lerin biraz üzerinde artış beklentisi var. 18 yaş altının sisteme katılım iştahına göre bu rakamları da yukarı yönlü revize edebiliriz. 18 yaş altının sisteme aktarılması için sektörde bir tanıtım, hazırlık dönemine ihtiyaç olacak. Ödemeleri yapacak kitlelere ulaşmamız gerekecek. Bu hazırlık döneminden sonra katılımcılar gelecektir, gerçek ivmeyi yılın son aylarında ve asıl 2022’de göreceğimizi tahmin ediyorum.

Geçen yıl OKS’ye giren katılımcılar nereden geldi? Bu yıl giriş sürüyor mu?

OKS’de sistem dışında kalan çalışanlar vardı, bunların 630 bini 2020 yılında sisteme girdi. Katılımcıların ağırlıkla az sayıda çalışanı olan şirketlerden, küçük işletmelerden girdiğini gözlemledik. Bu yıl da bu trend devam ediyor. Yıl başından beri ilk 4 ayda katılımcı sayısında 72 bin artış oldu. Bunun 9 bini gönüllü BES’ten, geri kalan yaklaşık 63 bin kişi OKS’den geldi.

Bu yılın ilk aylarında sistemin gelişimi nasıl oldu?

Pandeminin başında emeklilik sektöründe birikimlerin acil ihtiyaçlar nedeniyle çekilebileceği yönünde beklenti vardı ama günün sonunda hep beraber yanıldık. Tam tersine gelecekte gelirle ilgili belirsizlik yeni katılımcılar getirdi, tasarruf yapmaya itti. Bu yılın başından beri de aynı trend sürüyor. 30 Nisan 2021 itibarıyla aylık devamlılık oranı Aralık 2020’deki yüzde 98,9’dan 99,4’e yükseldi. Geçen yıl BES fonları 42 milyar TL büyümüştü ve bu rakamın 12 milyar TL’si sisteme giren yeni paradan, 30 milyar TL ise fonların değer artışından gelmişti. Bu yıl para girişi sürüyor. Sistemde fon büyüklüğü yılın başından 30 Nisan’a kadar yüzde 2,5 artarak 174,5 milyar TL’ye ulaştı.

Mayıs sonrası yeniden bir açılma dönemine giriyoruz. Yılın devamı sizce nasıl olacak?

2021 yılının ilk yarısı ile ikinci yarısının farklı olacağını düşünüyorum. İlk yarıda kapanmalar kendini hissettirdi. Çünkü emeklilik ve hayat branşlarında müşteriyle yüz yüze temas çok önemli. Kapanmalarda satış ekipleri ve acentelerin çalışmaları minimuma iniyor. Tam kapanma tedbirlerinin yanı sıra milli ve dini bayramlar nedeniyle mayıs ayında çalışılan iş günü sayısının az olması da sektörün yeni satış rakamlarını yılın ilk 4 ayına nazaran azaltacak diye öngörüyoruz. Yılın ikinci yarısı, pandemiyle mücadelede geldiğimiz nokta, normalleşme planı ve aşılamayla daha farklı olacak. Ayrıca Ekonomi Reformları paketinde bireysel emeklilik ve hayat sigortasını yakından ilgilendiren 4 farklı konu yer aldı: İlki 18 yaşından küçüklerin BES’e dahil edilmesi gerçekleşti. Diğer konu başlıkları bireysel emeklilik ile hayat, sağlık ve eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulması, BES dışında özel emeklilik hizmeti veren sandık, vakıf, vb. kuruluşlar nezdindeki birikimlerin 2023 yıl sonuna kadar BES’e aktarılması ve emeklilik yatırım fonlarının Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu’nda işlem görmesiydi. Bu uygulamalar, yılın ikinci yarısında hayatımıza girecek. Bu nedenle de yılın ikinci yarısı daha iyi geçecek. Genel ekonomik ortam da destek olacak, bu yıl hem küresel hem Türkiye’de 2020’den daha iyi bir büyüme bekleniyor.

Dövizli BES ve daha önemlisi tamamlayıcı emeklilik sistemi de yakında uygulamaya alınır mı?

Dövizli BES için bu yıl alt düzenlemelerin çıkması pek olası görünmüyor. Diğer ülkelerin mevzuatlarının incelenmesi gerekiyor. Dövizli BES bir sonraki yıla kalabilir. OKS’nin tamamlayıcı emeklilik sistemine dönmesi, gündemdeki sıcak konulardan biri. Ancak bunun hayata geçebilmesi için kamuyla birlikte tüm paydaşların tam mutabakata ulaşması gerekiyor. Bu dönüşümün en erken 2023 yılında uygulamaya alınması yönünde bir planlama var.

“18 YAŞ ALTINDA ÖNCÜ OLACAĞIZ”

“LİDERLİĞİMİZİ SÜRDÜRDÜK” Bu yılın ilk 4 ayında gönüllü ve otomatik katılım (OKS) toplamından oluşan fon büyüklüğünde özel emeklilik şirketleri arasında liderliğimizi sürdürdük. Fon büyüklüğümüz 31,1 milyar TL’yi aştı, katılımcı sayımız 2 milyona yaklaştı. Yılbaşından bu yana 14,4 bini OKS’den olmak üzere 15 bin yeni katılımcı kazandık. Bu yılın sonunda, emeklilik varlığımızda yüzde 22-25 büyüme hedefliyoruz. 18 yaş altının sisteme girmesinde öncü olmayı hedefliyoruz. Zaten çocuklara sunduğumuz tasarruf amaçlı hayat sigortası ürünümüz var. Hayat sigortalarında birikimli hayat, kritik hastalıklar, eğitim gibi bağımsız hayat sigortalarına ağırlık vereceğiz. Yıl sonunda hayat tarafında yüzde 15’in üstünde büyüme hedefliyoruz.

ODAĞIMIZ DİJİTALDE Her ay yeni ürünlerimizi internet ve mobil kanala koymaya başladık, daha fazla ürünümüzü dijitalden sunma hedefimiz var. Dijitalleşme ana odağımız olacak. Müşterilerimizin dijital kanal kullanım oranı yüzde 81,4’e ulaştı. Bunu yıl sonu yüzde 90’a yükseltmeyi istiyoruz. FonMatik Robo’yu kullanan katılımcı sayımız 50 bini ve fon büyüklüğü 2 milyar TL’yi aştı. Bugün fonlarımızın yüzde 8,5’i FonMatik Robo tarafından yönetiliyor. Bu oranda gidebildiği yere kadar gitmek istiyoruz. Yakın zamanda sürdürülebilirlik endekslerinde yer alan hisse senetlerine ve teknoloji şirketlerine yatırım yapan 2 yeni fonu sunacağız.

“HAYAT SİGORTALARINDA REEL BÜYÜME OLMAZ”

“DÜŞÜŞ VAR” 2020 yılında hayat sigortası branşında yüzde 27 yıllık artışla 14,4 milyar TL prim üretimi gerçekleşti. Hayat sigortası prim üretimi bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gelişimde kredi hayat sigortaları etkiliydi. Kredi faiz oranlarının çok düşük seyrettiği salgın döneminde bireysel kredi kullanımı arttı. Bu yılın ilk 4 ay verilerine göreyse hayat sigortaları prim üretiminde yüzde 6 düşüş var. Bunun nedenlerinden biri, geçen yılın aynı döneminde bugünkü gibi pandemi yoktu. İkinci neden de hayat sigortalarında prim üretimi, ağırlıkla kredi bağlantılı ürünlerden geliyor yani faizlerin genel seyri çok önemli. Frenlemiş oldu.

“YÜZDE 10 BÜYÜR” Geçen yıl ulaşılan yüksek büyümenin kaynağı kredi bağlantılı sigortalar olduğu için bu yılında sonundaki artış oranının düşük kalacağını öngörüyoruz. Sektörde kredi bağlantılı ürünlerin yanında farklı eğitim, birikimli hayat ürünleri de var. Geçen yıl pandemi etkisiyle birikimli hayat sigortaları yüzde 55 büyüdü. Bu yıl da sektörün bu tip kredi bağlantısız ürünlere odaklanacaklarını düşünüyoruz. Sonuçta hayat sigortalarının yıl sonunda prim üretimi reel bazda artmayacak ama nominal bazda ufak da olsa artış olacağını tahmin ediyoruz. Yıl sonunda hayat sigortası prim üretiminin yüzde 10’lar seviyesinde büyüyeceğini öngörüyoruz.