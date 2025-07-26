Analistler piyasalardaki köpüklenme belirtilerine karşı uyardı

ABD borsalarında yaz aylarında hız kazanan yükseliş, hisse senedi değerlemelerini tarihi zirvelere taşırken, analistler piyasalarda “balon” oluştuğu yönünde uyarılarda bulunuyor.

26.07.2025 10:19:420
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Analistler piyasalardaki köpüklenme belirtilerine karşı uyardı

Analistler, Bitcoin'in yükselişi ve "meme hisse senetlerinin" yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte piyasalarda bir artış olduğunu söylerken, bunun bir "Balon" olabileceğine de işaret edip yatırımcıları uyarıyor. 

Borsanın bu yaz hızlı bir şekilde ralli yaparak yükselişi, hisse senedi değerlemelerini rekor seviyelere yaklaştırdı ve "coşkulu" piyasaların balon bölgesine girdiği uyarılarını da tetiklemiş durumda. 

Financial Times'a göre yüksek değerlemeler özellikle teknoloji hisselerinde kendini gösteriyor. 

Nvidia, 4 trilyon dolarlık piyasa değeriyle tarihte bu eşiği aşan ilk halka açık şirket olurken, Meta gibi diğer teknoloji devleri de yıl başındaki düşüşten bu yana güçlü bir toparlanma kaydetti.

Şirketler ve yatırımcıların finans piyasasına giren kripto varlıklara yatırım yapmaya devam etmesiyle Bitcoin, geçen hafta ilk kez 120 bin doların üzerine çıktı.

2,1 trilyon dolarlık varlık yönetimi şirketi Pimco'nun yöneticisi ve baş yatırım sorumlusu Dan Ivascyn, "Sanırım 90'ların sonu, 2000'lerin başındaki internet patlamasıyla ilgili bazı erken paralellikler görmeye başlıyoruz" diyor. 

Alman yatırım bankası Deutsche Bank ise son yayımladığı notta, yatırımcıların hisse alımı için borçlanmaya yönelmesini “1999 ve 2007’deki balon dönemlerine benzer aşırı bir iyimserlik” işareti olarak değerlendirdi. 

 

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