Ankara Büyükşehir Belediyesi: 33 konser hakkında soruşturma izni verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), müfettişlerin incelediği 130 konserden 33’ü hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildiğini duyurdu.

24.03.2025 15:59:080
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Ankara Büyükşehir Belediyesi: 33 konser hakkında soruşturma izni verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, büyükşehir belediyesi olarak 2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinliklerinin bir süredir müfettişler tarafından incelemeye alındığı hatırlatıldı.

Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin incelemenin tamamlandığı belirtilerek, "Söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiş, bu etkinliklerle ilgili soruşturma izni verilmemiştir. Ancak 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önemle belirtmek isteriz ki, bu etkinlikler daha önce Sayıştay'ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır."

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