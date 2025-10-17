Anket sonucu: 22 ekonomistin faiz tahmini belli oldu

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ekim ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmesini bekliyor.

17.10.2025 16:05:000
Paylaş Tweet Paylaş
Anket sonucu: 22 ekonomistin faiz tahmini belli oldu

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu. Geçen ay yapılan PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 40,50'ye çekilmişti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

"Korku endeksi" 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı: 1 yorum var

"Korku endeksi" 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı: 1 yorum var

Bakan Şimşek'ten özel sektörün finansmana erişimine yönelik paylaşım var

Bakan Şimşek'ten özel sektörün finansmana erişimine yönelik paylaşım var

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (17 Ekim 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (17 Ekim 2025)

Kısa vadeli dış borç stoku Ağustos'ta geriledi

Kısa vadeli dış borç stoku Ağustos'ta geriledi

TCMB'den BKM'nin denetim sürecine dair açıklama

TCMB'den BKM'nin denetim sürecine dair açıklama

Eylülde kurulan şirket sayısı arttı, kapanan şirketlerde yükseliş hızlandı

Eylülde kurulan şirket sayısı arttı, kapanan şirketlerde yükseliş hızlandı

Yorum Yaz