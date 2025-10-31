Anket sonucu: 28 ekonomistin Ekim enflasyon tahmini belli oldu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,69 artacağını tahmin ediyor.

31.10.2025 16:33:410
Paylaş Tweet Paylaş
Anket sonucu: 28 ekonomistin Ekim enflasyon tahmini belli oldu

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 28 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ekimde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,69 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,69) bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 33,06 aralığında yer aldı.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 3,23 artış kaydetmişti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ABD vize bekleme sürelerini güncelledi: Ankara Büyükelçisi'nden mesaj var

ABD vize bekleme sürelerini güncelledi: Ankara Büyükelçisi'nden mesaj var

"Enflasyonda yüzde 33 ilerlemedir ama yüzde 25-29 bandı zor"

"Enflasyonda yüzde 33 ilerlemedir ama yüzde 25-29 bandı zor"

Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme devam ediyor

Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme devam ediyor

Para Politikası Kurulu'nun toplantı özetleri yayımlandı

Para Politikası Kurulu'nun toplantı özetleri yayımlandı

"Halkımızın en büyük meselesi enflasyon"

"Halkımızın en büyük meselesi enflasyon"

Ulaşım devinden Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım: İstanbul'da merkez kuracaklar

Ulaşım devinden Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım: İstanbul'da merkez kuracaklar

Yorum Yaz