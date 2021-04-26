Anneler için en güzel hediye teknolojiye adaptasyon

Bu yıl, özellikle yaş almış anneler için en doğru hediye, onları teknolojiye adapte etmek olacak.

Pandemi nedeniyle bir yıldan uzun zamandır evlerine kapanmak zorunda kalan yaş almış bireyleri pandemi sonrasında da zor günler bekliyor olacak.

Bu kez dışarıdaki yeni dijital hayata adapte olmak zorunda kalacak olan yaşlılarımızı, bir an önce teknolojiye adapte edebilmek, onların yardıma muhtaç kalmadan kendi başlarına yaşayabilmesi için çok stratejik bir hamle olacaktır.

Düşünün, notere gitmek için, restorana girmek, uçağa otobüse, şehir içi toplu taşıma araçlarına binmek için dahi hes koduna ihtiyaç duyacak yaşlı bireylerimizin, annelerimizin, ananelerimizin, dedelerimizin aslında bir çoğunun akıllı telefonları bile henüz yeterince sağlıklı kullanamadıklarını hatırlamak gerekiyor.

Öte yandan hızla online platformlara kayan alışverişler, yakın gelecekte yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak konusunda yabancı oldukları bir teknolojiyle karşı karşıya kalmaları anlamına gelecek.

Dolayısıyla, bu yıl anneler günü hediyesi seçerken, hepimizin hayatına çok hızlı giriş yapan dijital teknolojilere dair ihtiyaçlarımızı göz önünde tutmak akıllıca bir karar olabilir.

Bu noktada, özellikle teknolojiyi yeni öğrenecek annelerimiz, babalarımız, ailemizdeki yaşlı bireyler içinde, akıllı telefonlar kadar, kullanımı daha anlaşılabilir olan, daha kolay kullanılabilen diz üstü bilgisayarlar yerinde bir tercih olacaktır.

Apple bilgisayarlarının da kullanıcı dostu arayüzüyle daha sorunsuz ve daha akışkan bir kullanım deneyimi sunduğunu unutmamak lazım.

Teknolojiyle arası pek olmayan yaşlı bir bireyin elinde Macbook Pro M1 veya Macbook Air M1 görme fikri henüz zihnimizde tam oturtamadığımız bir görüntü olsa da, toplumun her kesimindeki yaşlılarımızı televizyonlara, cep telefonlarında, çamaşır/bulaşık makinelerine alıştırdığımız gibi, bilgisayar kullanımına da alıştırmamız gerekiyor. Bu görüntünün zihinlerimizde garip durmadığı gün, toplum olarak daha rahat, daha özgür, daha bilinçli bir yaşam kurmamız da mümkün olabilir.

Unutmayın ki, yaşlı bireylerimize başkalarına muhtaç kalmadan yaşayabilecekleri bir hayat kurmak, zamanında çocuklarını yetişkin hayatına hazırlamak için her türlü fedakarlığı yapan anne babalara karşı da önemli bir görev. Bu döngüyü sağlıklı şekilde yürütebilen bir toplumun, daha mutlu, daha bilinçli, daha refah bir gelecek kurması da kaçınılmaz olacaktır.