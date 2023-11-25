Anonim ve limited şirketler için yeni asgari sermaye tutarları

Anonim ve limited şirketlerin en az sermaye tutarlarında artışa gidildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

25.11.2023 09:17:360
Paylaş Tweet Paylaş
Anonim ve limited şirketler için yeni asgari sermaye tutarları

Anonim ve limited şirketlerin en az sermaye tutarlarında artışa gidildi. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükmü uyarınca anonim şirketler için 50 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı 250 bin liraya çıkarıldı.

Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde 100 bin lira olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı 500 bin liraya yükseltildi.

Limited şirketler için 10 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı ise 50 bin liraya çıkarıldı.


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Küresel piyasalar gelecek hafta ABD'de açıklanacak büyüme verilerine odaklı

Küresel piyasalar gelecek hafta ABD'de açıklanacak büyüme verilerine odaklı

80 maddelik yasa teklifi TBMM'ye sunuldu: Ekonomik pakette neler var?

80 maddelik yasa teklifi TBMM'ye sunuldu: Ekonomik pakette neler var?

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Merkez Bankası'ndan EFT ve FAST kararı: 1 Aralık'ta başlıyor

Merkez Bankası'ndan EFT ve FAST kararı: 1 Aralık'ta başlıyor

2024'te vergi, harç ve cezalarda yapılacak zam oranı belli oldu

2024'te vergi, harç ve cezalarda yapılacak zam oranı belli oldu

TP Petrol'den 'hisse satışı' açıklaması

TP Petrol'den 'hisse satışı' açıklaması

Yorum Yaz