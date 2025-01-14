Apple CEO'su Tim Cook'un yıllık maaşı açıklandı

Apple, şirket CEO'su Tim Cook'un 2024 yılında kazandığı geliri açıkladı. Her ne kadar açıklanan rakam dudak uçuklatan cinsten olsa da, geçen yılki rekoru kırılamadı.

Chip Dergisi'nin haberine göre; Apple'ın hissedarlar toplantısından bir ay önce şirket, Tim Cook'un 2024'teki kazançlarını ayrıntılı olarak açıkladı.

Apple'ın Cuma günü yaptığı yıllık vekalet başvurusuna göre Tim Cook, 2024'te 74,6 milyon dolar kazandı ve bu geçen yıla kıyasla yüzde 18'lik bir artışa işaret ediyor. Cook, 2023'te 63,2 milyon dolar kazanmıştı.

Apple CEO'su 3 milyon dolar temel maaş ve 58,1 milyon dolar hisse senedi ödülü aldı. Cook ayrıca 12 milyon dolarlık bir performans bonusu kazandı. 1,5 milyon dolar da ayrıca sigorta primlerine, güvenlik giderlerine, emeklilik planlarına ve hava yolculuğu giderlerine harcanıyor.

99 milyon dolarlık maaş rekoru

Tim Cook'un 2024 geliri geçen yıla göre %18 artmış olsa da, 2022 maaş paketine kıyasla hala yetersiz kalıyor. Cook, 2022'de 99 milyon dolar gibi inanılmaz bir kazanç elde ederek teknoloji CEO'ları arasında tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Bu ücretler elbette, 50-100 dolara mal edilen tek tip telefonları dünyaya 2-3 bin dolara satıp bir de bunun için insanları mağazaların önünde geceden sıraya sokma başarısının ödülü olarak da kabul edilebilir.

Apple'ın perakende şefi, eski mali işler müdürü, operasyon müdürü ve genel danışmanı da şirkete yaptıkları katkılardan dolayı 2024 yılında 27,2 milyon dolar kazandılar.