Apple, nadir toprak elementlerine 500 milyon dolarlık yatırım yapıyor

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, ABD'deki tedarik zincirini 500 milyon dolarlık nadir toprak mıknatısı yatırımıyla genişleteceğini bildirdi.

16.07.2025 09:47:490
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Apple, nadir toprak elementlerine 500 milyon dolarlık yatırım yapıyor

Şirketten yapılan açıklamada, entegre nadir toprak üreticisi MP Materials ile yapılan çok yıllı anlaşma çerçevesinde 500 milyon dolarlık yeni bir yatırım taahhüdü verildiği bildirildi.

Bu kapsamda Apple'ın, MP Materials'ın Texas eyaletinin Fort Worth kentinde geliştirilen ABD yapımı nadir toprak mıknatıslarını satın alacağı aktarılan açıklamada, iki şirketin California eyaletinde ileri teknoloji bir nadir toprak geri dönüşüm hattı kuracağı ve mıknatıs performansını artırmak için yeni malzemeler ve yenilikçi işleme teknolojileri geliştireceği ifade edildi.

Açıklamada bu yatırımın, Apple'ın gelecek dört yılda ABD'de 500 milyar dolardan fazla harcama yapma taahhüdünün bir parçası olduğuna işaret edilerek, aynı zamanda şirketin Amerikan inovasyonu, ileri üretim teknikleri ve yeni nesil geri dönüşüm teknolojilerine yaptığı uzun vadeli yatırımların devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Apple'ın tüketici elektroniğinde geri dönüştürülmüş nadir toprak elementlerini kullanan ilk şirketlerden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şirketin cihazlarındaki mıknatısların neredeyse tamamının yüzde 100 geri dönüştürülmüş nadir toprak elementleriyle üretildiği vurgulandı.

Açıklamada, MP Materials ile yapılan işbirliğinin bu kritik malzemenin yurt içi tedarikini güvence altına alacağı belirtildi.

Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Amerikan inovasyonu yaptığımız her şeyin merkezinde ve ABD ekonomisine yatırımlarımızı derinleştirmekten gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Nadir toprak malzemelerinin gelişmiş teknolojilerin üretimi için önemine işaret eden Cook, MP Materials ile ortaklığın bu malzemelerin ülkede tedarikini güçlendirmeye yardımcı olacağını bildirdi.

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