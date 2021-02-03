Apple ve Kia elektrikli araba üretecek

Teknoloji devi Apple, elektrikli araba üretimi için Kia Motors ile anlaşmaya imzalamaya hazırlanıyor.Apple markalı otomobillerin 2024 yılında tanıtılması bekleniyor.

3.02.2021 12:28:000
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Apple ve Kia elektrikli araba üretecek

Apple’ın otomobil üretim ve geliştirme tesisi kurulması için Kia Motors’a 4 trilyon won (3,5 milyar dolar) yatırım yapacağı haberinden sonra Kia Motors’un hisseleri yüzde 14,5 yükseldi.

DongA Ilbo’nun haberine göre, iPhone üreticisi Apple, Kia ile bir üretim ortaklığı kurarak Kia’nın Georgia’daki tesisinde Apple araçları üretmeye başlayacak. İki şirketin anlaşmayı 17 Şubat’ta imzalaması beklenirken otomobilin 2024 yılında tanıtılması ve yıllık 100 bin araç üretilmesi hedefleniyor.

Apple’ın araba üretmeyi planladığına dair haberler çıkmaya başladığından beri üretim ortağının kim olacağı merak ediliyor. Bloomberg News’un haberine göre, teknoloji devinin araba üretim planı hala erken bir aşamada ve şirketin otonom bir elektrikli araba üretmesi yaklaşık 5 yıl sürebilir.

Geçen ay Hyundai’nin Apple ile görüşmelerde olduğunu açıklaması ve sonrasında sadece elektrikli otomobil geliştirmek üzere konuştuklarını söylemesi Hyundai’nin hisselerini yüzde 20 artırmıştı. Kia’nın hisseleriyse haberlerden sonra 1997 yılında bu yana en yüksek seviyede.

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