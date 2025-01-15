arabam.com’a yeni CEO

Online ilan platformu arabam.com’un CEO pozisyonuna, farklı sektörlerde çalışmış, dijital dönüşüm ve strateji alanlarında deneyime sahip olan bir isim atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; arabam.com’un yeni Ceo'su Önder Oğuzhan, kariyerinde lojistik, e-ticaret, teknoloji ve perakende gibi farklı sektörlerde üst düzey yöneticilik yaparak geniş bir yelpazede uzmanlaşmış bir isim.

Dijital strateji, fiyatlandırma ve gelir yönetimi, global proje yönetimi gibi alanlardaki deneyimiyle dikkat çeken Oğuzhan, çapraz fonksiyonel ekipleri yönetme ve müşteri odaklı büyüme stratejileri geliştirme konularında yetkinliğiyle tanınıyor.

Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Önder Oğuzhan, yüksek lisansını University of Georgia – Terry College of Business’ta İşletme Yönetimi alanında tamamladı. ABD’de kariyerine FedEx Genel Merkezi’nde başlayan Oğuzhan, Stratejik Pazarlama Uzmanı olarak başladığı görevinden yaklaşık 10 yılın ardından Global Fiyatlandırma ve Satış Destek Bölüm Başkanı olarak ayrıldı. Daha sonra Peppers & Rogers Group’ta Partner, North Atlantic Group’un Kurucu Üyesi ve IBM’de sırasıyla ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’de Üst Düzey Yönetim Danışmanı olarak kariyerini sürdürdü.

Teknosa’da Pazarlama ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu süre boyunca şirketin dijital dönüşüm projelerine liderlik etti ve Teknosa’nın Pazaryeri dönüşümünü yönetti. Son olarak D&R ve idefix’te Genel Müdür olarak görev yapmış olan Oğuzhan, her iki markanın dijital dönüşümünü yönetmiş, idefix markasının organizasyonel, teknik ve süreçsel dönüşümünü tamamlayarak bir pazaryeri olmasını sağlamıştır.

Önder Oğuzhan ayrıca, 2017 yılından bu yana Acıbadem Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde, daha önce ise ABD’de Fordham Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak dersler verdi.

2025 yılı itibarıyla arabam.com’a katılan Önder Oğuzhan, şirketin dijital dönüşüm süreçlerine liderlik edecek ve müşteri odaklı büyüme stratejilerini hayata geçirecek.



