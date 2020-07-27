Araç alacaklara kötü haber: Kampanyada 3 firma kaldı

Kamu bankalarının 6 otomotiv firmasını taşıt kredisi paketinden çıkarmasının ardından, binek araçlar için ucuz taşıt kredisi imkanı kalmadı. 3 ticari araç üreticisi için kampanya halen devam ediyor.

27.07.2020 12:05:000
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Araç alacaklara kötü haber: Kampanyada 3 firma kaldı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, 1 Ekim 2019’da başlattığı Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi ürünü ile ilgili önemli bir değişikliğe gitti. 

Buna göre Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları, fiyat artışları yaptıkları gerekçesi ile paketten çıkarıldı. Kamu bankalarının kampanyası ile anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşteriler, aylık yüzde 0,49 - yüzde 0,64 faiz oranı ile taşıt kredisi kullanabiliyordu.

Kamu bankalarının aldığı bu karar ile pakete dahil hiç bir binek araç markası kalmamış oldu. 9 firma ile başlayan kampanya şu anda sadece BMC, Karsan ve Anadolu Isuzu olmak üzere 3 ticari araç üreticisi firma ile devam ediyor.

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