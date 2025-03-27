Araç kiralamaya ilgi geçen bayrama göre azaldı

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği Başkanı Kağan Yaşa, bayram öncesi araç kiralamaya yönelik talebin, geçen yıla kıyasla yüzde 10 seviyelerinde daha az olduğunu belirtti.

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa, Ramazan Bayramı öncesi araç kiralamaya yönelik talebin, geçen yıla kıyasla yüzde 10 seviyelerinde daha az olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların araç kiralamaya ilgisi artarken, özellikle tatil bölgelerindeki talepler dikkati çekiyor.

Araç kiralama sektörü temsilcileri, bayram dönemlerinde genellikle büyük şehirlerden sahil bölgelerine yönelik yoğun bir araç kiralama talebi yaşandığını belirtiyor.

Bu yıl, 9 günlük tatilin araç kiralamalarda yoğunluğu etkilemesi bekleniyor.

Konuya ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yaşa, Ramazan Bayramı öncesi araç kiralamaya yönelik talebin, geçen yıla kıyasla yüzde 10 seviyelerinde daha az olduğunun gözlemlendiğini söyledi.

Yaşa, "Geçen yıl, bayram tatilinin nisan ayının ortasında yer alması nedeniyle daha yüksek bir araç kiralama talebi yaşanmıştı. Bu yıl için ise bayram nedeniyle oluşan yoğun ilgi ve tatil sezonu için yapılan planlar da değerlendirmeye katıldığında, araç kiralamaya yönelik tüketici talebinin önümüzdeki dönemde daha da artacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

"Bayramda talebin artışına bağlı olarak fiyatlarda yukarı yönlü bir değişim yaşanıyor"

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Yaşa, Türkiye'de bayram gibi yaygın şekilde yararlanılan dönemsel tatillerdeki araç kiralamaları incelendiğinde, şehirler arası seyahat açısından en fazla talebin Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Karadeniz bölgesinden geldiğini belirtti.

Özellikle İzmir'de şehir içi talebin yanı sıra tatil bölgelerine olan yoğun taleple de öne çıktığını aktaran Yaşa, "Bununla birlikte Bodrum ve Dalaman gibi tatil bölgelerindeki talebin, geçtiğimiz yıllara kıyasla biraz daha düşük kaldığını görüyoruz. İzmir'deki tatil talebi özellikle bayram gibi dönemlerde artış gösterse de Bodrum ve Dalaman gibi popüler tatil destinasyonlarında önceki dönemler doğrultusunda beklenen düzeyde bir yoğunluk gözlemlenmiyor." şeklinde konuştu.

Yaşa, bayram döneminde talebin artışına bağlı olarak, araç kiralama fiyatlarında da yukarı yönlü bir değişimin yaşandığına vurgu yaptı.

Düşük sezona kıyasla, fiyatlarda ortalama yüzde 25'lik bir artış söz konusu olduğunu dile getiren Yaşa, şöyle devam etti:

"Bayram döneminde orta segment bir aracı kiralamak için fiyatlar günlük 2 bin 500 lira düzeyinde seyrediyor. Bununla birlikte araç kiralamayı planlayan tüketicilere fiyatın tek ölçüt olmadığı ve bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiği konusunda bir hatırlatma yapmakta fayda var. Her şeyden önce araç kiralamayı planlayan kişinin ihtiyaçlarını doğru belirlemesi gerekiyor. Araca ne kadar süre ile hangi sebeple ihtiyaç duyulacağı, şehir içi mi yoksa şehir dışında mı kullanılacağı ve kaç kişiyle birlikte bu hizmetten yararlanılacağı, bütçenin ne olacağı belirlenip buna göre araştırma yapılmalı. Bu aşama doğru planlandığında sağlıklı bir kiralama deneyimi yaşanacaktır."

Vatandaşların araç kiralarken dikkat etmesi gerekenler

Yaşa, vatandaşların araç kiralarken büyük bir titizlik göstermesi gerektirdiğine vurgu yaptı.

Kiralanan aracın kurumsal bir şirketten kiralanması gerektiğine işaret eden Yaşa, yolculuğun her adımında ihtiyaçları karşılayabilme kabiliyetine sahip olmasının da büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Yaşa, "Araç seçiminde yeni araçların tercih edilmesi kişinin konforunu artıracaktır. Hasar güvencesi ve sigortası olmayan araçlar kesinlikle kiralanmamalı ve araç kiralama sözleşmeleri dikkatli bir şekilde okunmalı. Ayrıca, kurumsal markaları taklit ederek hareket eden ve gerçek olmayan bazı e-ticaret sayfalarından sakınmalarını, rezervasyon noktalarına dikkat etmelerini, TOKKDER üyesi, yaygın ofis ağı olan, kurumsal markaların, doğru adresleri üzerinden güvenli ödeme adımları ile ilerlemelerini tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı.