Araç muayene istasyonları ihalesi: En yüksek teklifi kim verdi?

Araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesinde 1 ve 2. bölge için en yüksek teklifi MOI OGG verdi.

Araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 1. bölge için 830 milyon dolar, 2. bölge için 890 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI Ortak Girişim Grubu verdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirme işlemleri 2007 yılında tamamlanmış ve 20 yıl süreli imtiyaz sözleşmeleri 2007 yılında imzalanmıştı. Mevcut sözleşmelerin süresinin 14 Ağustos 2027'de sona erecek olması nedeniyle ihale süreci yeniden başlatıldı.

Araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin iki bölge şeklinde özelleştirmesine yönelik olarak ihale, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında başladı.

Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı ve İhale Komisyon Başkanı Murat İbrahim Çelebi, burada yaptığı açıklamada, Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına imtiyaz hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihale düzenlediklerini bildirdi.

İhale sonucunda elde edilen gelir üzerinden kanunda belirlenen yasal oranlarda elde edilen hasılatın Hazineye aktarılacağını belirten Çelebi, ihalenin ilk tekliflerinin 10 Şubat'ta kapalı zarfla alındığını ifade etti.

Çelebi, ihalede tekliflerin dolar olarak verileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Son teklifin alınmasını müteakip ihale, teknik olarak sonuçlanacak. İhale komisyonumuzca devir kararı alınması durumunda ihale sonuçları, öncelikle Rekabet Kuruluna iletilecek. Oradan alınacak olumlu görüşü takiben Özelleştirme Yüksek Kuruluna onaya sunulacak. Resmi Gazete'de kararın yayınlanmasını takiben Danıştay görüşü alınacak ve sonrasında da verilen süreyi takiben yatırımcılar yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra sözleşme imzalanacak."

1. ve 2. en yüksek teklifi MOI Ortak Girişim Grubu verdi

İhaleye, Doğuş Tem OGG (Doğuş Holding AŞ-Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ), AGTT OGG (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ-GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-TÜV SÜD Aktiengesellschaft-Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ), MOI OGG (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ- Itversia Gestion S.L.-Opus Group AB -VTV Norte SA) katıldı.

Elemesiz ilk turda verilen teklif, 750 milyon dolar oldu. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen ihalenin ilk turu 800 milyon dolarla başladı. Bu turda, MOI Ortak Girişim Grubundan 805 milyon dolar, AGTT Ortak Girişim Grubundan da 810 milyon dolar teklif gelirken, Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu ihaleden çekildi.

Açık artırmanın üçüncü ve son turunda MOI OGG teklifini 830 milyon dolara yükseltirken, AGTT OGG ihaleden çekildiğini açıkladı.

Böylece, araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 1. bölge için 830 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI OGG vermiş oldu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında 2. bölgeye ilişkin araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirilmesi ihalesine ise Doğuş Tem OGG (Doğuş Holding AŞ-Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ), AGTT OGG (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ-GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-TÜV SÜD Aktiengesellschaft-Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ), MOI OGG (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ- Itversia Gestion S.L.-Opus Group AB -VTV Norte SA) katıldı.

Elemesiz ilk turda verilen teklif, 790 milyon dolar oldu, ardından açık artırmaya geçildi.

Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen ihalenin ilk turu 876 milyon dolarla başladı.

Bu turda, MOI Ortak Girişim Grubu'ndan 878 milyon dolar, AGTT Ortak Girişim Grubu'ndan da 880 milyon dolar teklif gelirken Doğuş Tem OGG ihaleden çekildi.

Açık artırmanın üçüncü ve son turunda MOI OGG, teklifini 890 milyon dolara yükseltirken AGTT OGG de ihaleden çekildiğini açıkladı.

Böylece, araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 2. bölge için 890 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI OGG vermiş oldu.

Öte yandan, ihale kapsamına Türkiye iki bölgeye ayrılırken birinci bölgede 45, ikinci bölgede 36 il yer alıyor.