Aracını değiştiremeyen servise koşuyor

Sıfır araçta yaşanan tedarik sorunu, bayilerin, ikinci el sektöründeki kurumsal firmalarının ve bazı galericilerin ikinci el araç stoku ile aşırı artan fiyatlar nedeniyle vatandaşlar elindeki otomobillere gözü gibi bakmaya başladı.

Pandemi, sıfır araçlardaki tedarik sorunu, ÖTV matrah düzenlemesi, kur farkı, yoğun talep, sel, deprem gibi tabiat olayları vs. her ne olursa olsun ikinci el araç fiyatları artıyor. Özellikle 2022 yılında sıfır araçlardaki tedarik sorununun devam etmesinden ötürü bayiler, ikinci el araç firmaları ve galericiler araç stoklamaya başladı. Bu durum hem fiyatları arttırdı hem de bulunurluğu zorlaştırdı.

Artan fiyatlar, aracının modelini değiştirmek için satan bir çok vatandaşı da pişman etti. Hal böyle olunca sattığı aracın yerine yenisini koyamayan vatandaş, aracını da piyasadan ucuza satmış oluyor.

Elindeki aracın değerini anlamaya başladı

İkinci el araç sektöründe yaşanan bu gelişmelerle ilgili konuşan Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, “İkinci el otomobiller cep yakan boyutlara ulaşmış durumda, sıfır kilometre araç satın almak ise kısa vadede mümkün değil. Aracını değiştiremeyen lüks otomobil sahipleri tabiri caizse elindeki aracın değerini anlamaya başladı. Bakım zamanı gelen servise koşuyor” diye konuştu.

Bakımlı otomobil değerini koruyor

Erdem, “Satış planları ertelenince uzun süre aynı araçları kullanmayı planlayan çok sayıda tüketici mevcut. Diğer boyutu da şu ki bugün bir araç satacağınız zaman alıcı ekspertiz yaptırmak istiyor. Ekspertizde de aklınıza gelmeyecek tüm eksikler önünüze çıkıyor, bakımı eksik, kötü durumdaki bir aracın ikinci el değeri düşerken, iyi durumdaki otomobil değerini koruyor, satış şansı artıyor” ifadesini kullandı.

Özel servisler fırsat olabilir

Bakım maliyetleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Erdem, “Özel servisler, işçilik ücretlerine bir artış yansıtamadığı için TSE belgeli özel oto servisleri, lüks araç sahipleri için fırsat haline geldi. Örneğin ortalama 5 bin TL’yi bulan periyodik bakım, OEM parçalarla 2 bin – 2 bin 500 TL’ye kadar düşüyor. OEM dediğimiz parçalar ise üreticinin önerdiği, kalitesinden şüphe duymayacağınız parçalar, haliyle araç sahipleri de çok memnun oluyor” dedi.