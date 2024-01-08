Aralık 2023'te en fazla aylık reel getiri sağlayan yatırım aracı?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde Aralık 2023'te en yüksek aylık reel getiri yüzde 6,16 ile devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) gerçekleşirken geçen yıl genelinde en fazla kazanç ise külçe altından elde edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 ve geçen yıl geneline ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı. Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,04, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 6,16 ile DİBS'te oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 4,29, avro yüzde 1,41, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,16 ve dolar yüzde 0,4 yatırımcısına reel getiri sağladı. BIST 100 endeksi ise yatırımcısına yüzde 2,84 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde, külçe altın yüzde 2,48 ile yatırımcısına reel getiri sağlarken avro yüzde 0,35, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,6, dolar yüzde 1,35 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,53 kayba yol açtı.

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,39, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,46 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,25, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,48 ile yatırımcısına en çok zarar yazdıran yatırım aracı olarak hesaplandı.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,09, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,26 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,06, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 37,97 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Finansal yatırım araçları yıllık değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,79, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,22 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 11,41, dolar yüzde 8,06 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,3 ile yatırımcısına reel getiri sağlarken mevduat faizi (brüt) yüzde 20,3 ve DİBS yüzde 46,71 yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde avro yüzde 2,49, dolar yüzde 5,41, BIST 100 endeksi yüzde 10,46, mevduat faizi (brüt) yüzde 30,24 ve DİBS yüzde 53,35 ile yatırımcısında zarara yol açan yatırım araçları oldu.