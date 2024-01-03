Aralık 2023'te fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

Aralık 2023'te en fazla fiyat artışı yüzde 27,38 ile sebzede (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 15,97 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında görüldü.

3.01.2024 11:04:310
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Aralık 2023'te fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay sebzedeki (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) fiyat artışını yüzde 14,47 ile ilaçlar, yüzde 14,38 ile kuzu eti izledi.

Aralıkta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,93 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 7,94 ile buzdolabı, dondurucu, donduruculu buzdolabı ve yüzde 6,44 ile diğer katı ve sıvı yağlar yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 15,97 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında görüldü. Bunu, yüzde 4,38 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 4,29 ile çocuk giyimi, yüzde 2,2 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 2,09 ile taze meyveler takip etti.

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