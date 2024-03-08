Araştırma: Hangi sektör ne kadar küçüldü?

2023 birçok sektör için zorlu geçti. Yurt içinde şubat ayında yaşanan deprem felaketi ve yüksek enflasyon hem üretimi hem tüketimi sekteye uğrattı. Yurt dışında ise ihracat pazarlarının daralması ihracat odaklı sektörlerde keskin bir daralmayı beraberinde getirdi.

Nilüfer Gözütok Ünal / [email protected]

Capital Şubat 2024 sayısından

2024 yılında da otomotivde yüzde 25, beyaz eşyada yüzde 5-10, tekstilde yüzde 5 daralma bekleniyor. Büyüme hızı düşenlerin yanında büyüme beklemeyen birçok sektör de ya iç pazarda ya ihracatta daralma riskiyle karşı karşıya. Bu tablonun faturası ise ağır. Gelir kaybı yaşayan sektörlerde ödemeler dengesi bozuluyor, kârlılıklar eriyor. Finansal olarak zorlananlar rekabetçilik konusunda da kan kaybediyor.

Tekstil ve hazır giyim de geçtiğimiz yıl zorlanan sektörlerin başında yer aldı. Sektörün ana ihracat pazarı AB’de yaşanan daralma, dengeleri değiştirdi. Meyve suyu sanayisi de geçtiğimiz yılı daralmayla kapattı. 2023’te meyve suyu pazarında yüzde 30 daralma oldu. Tavuk eti üretimi de geçtiğimiz yıl yüzde 4 düştü. Burada ana neden ihracat pazarlarındaki yüzde 25’lik daralma oldu.

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