Araştırma: Üretim maliyetlerinde kritik artış

Son 2 yılda üretim maliyetleri enerjiden yazılıma, tekstilden gayrimenkule kadar pek çok sektörde 2-3 katına çıktı...

2023, hem Türkiye hem dünya için zor bir yıl oldu. Üretim maliyetleri rekor seviyede arttı.

Ayçe Tarcan Aksakal / [email protected]

Capital Mart 2024 sayısından

Üretim maliyetinin rekor seviyede arttığı pek çok sektörde artık çarklar zor dönüyor. Sanayide alarm zilleri çalıyor. Artan maliyetlerden dolayı yeni projeler durma noktasına gelirken şirketlerde işletme sermayesi ihtiyacı yaşanıyor. Maliyet baskısıyla kârlılıkların azaldığını söyleyen yöneticiler, verimliliğe, maliyet azaltıcı önlemlere odaklanıyor.

Son iki yılda rekor seviyede yükselen maliyetlerin, jeopolitik krizler, döviz kurundaki yukarı yönlü gidişat ve enflasyonla birlikte bu yıl ve 2025’te de artmaya devam etmesi bekleniyor. Hammadde ve enerji fiyatlarına ek olarak navlundaki artışların katlanarak artması bekleniyor. Pek çok sektörde maliyetleri artıran en önemli nedenlerin başında son 2 yılda 4 kat artan döviz kuru bulunuyor.

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