Arçelik, Dünyanın En Sürdürülebilir 100 Şirket Endeksi’nde yer alan ilk ve tek Türk şirketi

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik çalışmalarını hızla sürdüren Arçelik, bu konuda uluslararası listelerde yer alıyor.

24.11.2021 13:16:000
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Arçelik, Dünyanın En Sürdürülebilir 100 Şirket Endeksi’nde yer alan ilk ve tek Türk şirketi

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonuyla sürdürülebilirlik alanında sektörüne öncülük eden Arçelik, uluslararası alanda önemli bir başarıya daha imza attı.

Corporate Knights’ın 2005’ten beri yayınladığı “Global 100 Most Sustainable Corporations in the World” listesinde 34. sırada yer alan Arçelik, dünyanın en sürdürülebilir beyaz eşya ve ev aletleri şirketi seçilirken, bugüne kadar listede yer alan ilk ve tek Türk şirketi oldu.

Sürdürülebilir üretim ve iş modellerini odağına alan, Corporate Knights’ın 2021 listesi hazırlanırken değerlendirilen her şirket, çevresel, sosyal ve yönetişime ilişkin (Enviromental, Social, Governance-ESG) kapsamında 25 farklı performans kriteri ile değerlendiriliyor.

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