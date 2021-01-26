Arçelik'in kârı beklentileri aştı

Arçelik'in piyasa beklentilerini aşan 2020 4'ncü çeyrek net kar rakamlarının ardından aracı kurumların Arçelik için verdikleri 12 aylık hedef fiyatlarda yukarı yönlü revizyonlar yaptıkları görüldü.



2020 4'ncü çeyrekte çıkan piyasanın 904 milyon TL olan medyan ve 1 milyar 136 milyon TL olan en yüksek tahmininin de üzerinde 1 milyar 163,5 milyon TL kar elde eden Arçelik için hedef fiyatlar 46 TL'ye kadar çıktı.



Dördüncü çeyrek mali sonuçlarının ardından Ak Yatırım, Arçelik için hedef fiyatını 37 TL'den 39 TL'ye yükseltirken, İş Yatırım da 39,6 TL'denm 41,48 TL'ye çıkardı. Yapı Kredi Yatırım, Arçelik için hedef fiyatını 40 TL'den 41,1 TL'ye, Ata Yatırım 44 TL'den 46 TL'ye, Vakıf Yatırım 37,30 TL'de 40,35 TL'ye yükseltirken, hedef fiyatını geçtiğimiz hafta 38,00 TL'den 40 TL'ye yükselten Oyak Yatırım bu hedefi değiştirmedi.



Arçelik şu sıralarda düne göre yüzde 2,75 kayıpla 34,60 TL'den işlem görüyor.