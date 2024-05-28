Arçelik'ten, LG ortaklığı hakkında açıklama

Arçelik, LG Klima ile 31.12.2024 tarihine kadar geçerli olacak Ortaklık Sözleşmesi'nin üzerinde mutabık kalınan ticari esaslarla 31.12.2031 tarihine kadar uzatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Arçelik (ARCLK), Arçelik-LG Tadil Sözleşmesi hakkında açıklama yaptı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 19.12.2023 tarihli özel durum açıklamasıyla şirketin yüzde 45, ana ortak Koç Holding A.Ş.'nin yüzde 5 oranında pay sahibi olduğu müşterek yönetime tabi ortak Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Arçelik-LG) yönetimi ve faaliyetlerini düzenleyen Ortaklık Sözleşmesi'nin 31.12.2024 tarihine kadar geçerli olacağı hatırlatılarak, "Söz konusu sözleşmenin, üzerinde mutabık kalınan ticari esaslarla 31.12.2031 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada verilen bilgiye göre, sözleşme, eskiden olduğu üzere yönetim kontrolünün Koç Topluluğu ve LG Electronics arasında yüzde 50- 50 paylaşımı esasına dayanıyor. Yeni ortaklık döneminde Arçelik-LG, mevcut durumda üretilen Ev Tipi Klima (RAC) ile belirli Ticari Klima (CAC) modellerinin yanında, Türkiye'de satışı amacıyla VRF ürünlerinin üretimine de başlayacak.

Açıklamada, "Arçelik, önümüzdeki dönemde LG markalı VRF kategorisindeki ticari ürünlerin Türkiye pazarında satış hakkına münhasıran sahip olacaktır. Arçelik ve LG'den her biri VRF kategorisi hariç tüm ticari ürünleri Türkiye'de kendi markalarıyla satma hakkına sahip olacaklardır" denildi.