Arçelik'ten uluslararası başarı: 4. kez listeye girdi

Corporate Knights’ın 20’nci kez yayınladığı “Global 100” listesine art arda dördüncü kez girme başarısını gösteren Arçelik, dünya genelinde 60’ıncı, Türkiye'de 1’inci, Dayanıklı Ev Eşyaları Endüstrisi'nde 1’inci, Dayanıklı Tüketim Sektörü’nde ise 10. sırada yer aldı.

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Sürdürülebilirlik alanında tanınmış bir medya ve araştırma şirketi olan Corporate Knights’ın hazırladığı “Global 100" sıralamasında 4’üncü kez yer almamız gezegenimizi korumak için doğru yolda ilerlediğimiz mesajını verirken hedeflerimize ulaşmak konusunda da bizi motive ediyor. 2050 yılına kadar tüm küresel operasyonlarımızda net sıfır emisyona ulaşma hedefi ile üretim ve ar-ge başta olmak üzere tüm süreçlerimizde karbon ayak izimizi azaltmaya, yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü artırmaya odaklanıyoruz. Solar enerji yol haritamız kapsamında, Türkiye’de kuracağımız arazi ve çatı güneş enerji santralleri ile Türkiye işletmelerimizin elektrik tüketimlerinin %61’ini bu santrallerden karşılayacağız.” dedi.

2050 yılına kadar tüm operasyonlarında net sıfır emisyon taahhüdünde bulunan Arçelik, sürdürülebilirlik alanındaki yenilikçi proje ve faaliyetleriyle, uluslararası prestijli listelerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

Arçelik, Toronto merkezli sürdürülebilirlik alanında çalışan medya ve araştırma şirketi Corporate Knights tarafından bu yıl 20’ncisi hazırlanan, “Global 100 Dünyanın En Sürdürülebilir 100 Şirketi” listesinde yer aldı. Dört yıl üst üste listede yer alma başarısını gösteren şirket, dünya genelindeki sıralamada 60’ıncı, Türkiye'de 1’inci, Dayanıklı Ev Eşyaları Endüstrisi'nde 1’inci, Dayanıklı Tüketim Sektörü’nde ise 10’uncu sırada listelendi.

Corporate Knights Magazine, sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi alanına odaklanan, dünyanın en yüksek tirajlı yayınlarından biri. Corporate Knights Research tarafından yayınlanan “Global 100” sıralamasında 1 milyar doların üzerinde cirosu olan, halka açık 6 bin 733 şirket kaynak yönetimi, çalışan yönetimi, finansal yönetim, sürdürülebilir gelir, sürdürülebilir yatırım ve tedarikçi performansı gibi 25 temel performans göstergesi üzerinden değerlendiriliyor.

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın’’ vizyonumuzla sektörümüzde değişime öncülük ederek gezegeni korumak, yaşamı ve işimizi iyileştirmek üzere çalışıyoruz. 2050 yılına kadar tüm küresel operasyonlarımızda net sıfır emisyona ulaşma hedefi ile üretim ve ar-ge başta olmak üzere tüm süreçlerimizde karbon ayak izimizi azaltmaya, yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü artırmaya odaklanıyoruz. Sürdürülebilirlik alanında tanınmış bir medya ve araştırma şirketi olan Corporate Knights’ın hazırladığı “Global 100" sıralamasında 4’üncü kez yer almamız gezegenimizi korumak için doğru yolda ilerlediğimiz mesajını verirken hedeflerimize ulaşmak konusunda da bizi motive ediyor” dedi.

Diğer küresel sürdürülebilirlik hedeflerinin yanı sıra yenilenebilir enerji dönüşümü konusunda da önemli adımlar attıklarını vurgulayan Arçelik CEO’su Bulgurlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de Ankara, Eskişehir, Tekirdağ, Bolu ve Manisa işletmelerinde; ayrıca Tayland, Güney Afrika, Romanya ve Pakistan’daki üretim tesislerinde devreye aldığımız güneş santralleri ile GES kurulu gücümüzü 20,3 MW’a çıkardık. Arçelik işletmelerinde kurulu bu güneş enerjisi santralleri ile yıllık 24 milyon kWh’lik elektrik üretimi gerçekleştirirken 11.014 ton CO2e sera gazı emisyonunu önleyeceğiz. Ayrıca, Aksaray, Kayseri ve Nevşehir bölgelerindeki marjinal tarım arazilerine toplam 55 MW kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) kurmayı hedefliyoruz. Toplam 59,6 hektarlık alanda yaklaşık 100 bin adet güneş panelinden oluşacak santrallerde, yıllık 93 milyon kWh elektrik üretimi hedefliyoruz. Solar enerji yol haritamız kapsamında, Türkiye’de kuracağımız arazi ve çatı güneş enerji santralleri ile Türkiye işletmelerimizin elektrik tüketimlerinin %61’ini bu santrallerden karşılayacağız. 2030 yılına kadar globaldeki tüm üretim tesislerimizin yeşil elektrik kullanım oranını %100’e çıkarmayı hedefliyoruz”

Arçelik, sürdürülebilirlik alanındaki hedeflerine emin adımlarla ilerliyor

Arçelik, 2023 S&P Global Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 100 üzerinden 86 puan alarak beşinci kez üst üste Dayanıklı Tüketim Sektörü’nde en yüksek skoru elde eden şirket oldu.

Real Leaders’ın çevreye ve topluma fayda sağlayan şirketleri sıraladığı “2023 Yılının En Yüksek Etkiyi Yaratan 300 Şirketi” listesinde Arçelik markası 16’ncı sıraya yükselirken Beko markası ise 17’nci sıraya oturdu.

Arçelik’in yenilenebilir enerji çözümleri

Sürdürülebilirlik faaliyetleri ile sektörüne öncülük eden Arçelik, yenilenebilir enerji alanında önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi. 2023 yılında İstanbul Beylikdüzü’nde kurduğu tesiste yapay zekâ destekli yüksek kaliteli güneş paneli üretimi ile yeşil dönüşüme katkı sağlıyor.

Şirket, 2023 yılında yerli güneş paneli üretimine ek olarak enerji depolama sistemleri, inverter, ısı pompası ve elektrikli araç şarj cihazını da ürün gamına ekleyerek bayileri ve yetkili servislerinin desteğiyle geniş bir ürün-hizmet portföyünü müşterileri ile buluşturdu.

Önümüzdeki dönemde, geliştirdiği uçtan uca yenilenebilir enerji çözümleri ile bu pazardaki konumunu güçlendirmeyi amaçlayan şirket, Türkiye ekonomisi için katma değer yaratırken, sunduğu ürün ve hizmetlerle müşterilerine kendi ürettikleri enerjiyi tüketebilme fırsatı sunacak.