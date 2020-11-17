ARGE'den uluslararası iş birliği

ARGE Danışmanlık hem Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı hem de Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) tarafından ‘Gelişim Ortağı’ seçilen dünyadaki ilk danışmanlık şirketi olarak yönetim tarihine adını yazdırdı.

1991 yılında açıklanan ilk EFQM modeli ile dünyada pek çok kurumun kalite yolculuğuna liderlik eden Avrupa Kalite Yönetim Vakfı‘nın 2020 yılı itibariyle güncellenen yeni modelinin yayılımında ARGE Danışmanlık, EFQM resmi Gelişim Ortağı olarak duyuruldu. Ulusal Kalite Hareketi’ne sağladığı öncü katkılarla Türkiye’de kalite anlayışının yaygınlaşmasında ve birçok müşterisinin Avrupa Kalite Ödülü kazanmasında sorumluluk üstlenen ARGE Danışmanlık EFQM çalışmalarına sağladığı katkılar ile tanınıyor. Senelerdir EFQM Baş Denetçiliği de yapan ARGE ortaklarından Hakan Kilitçioğlu, EFQM 2020 Modelinin gelişimine katkı sağlayan uluslararası çalışma grubunda Türkiye’den tek temsilci olarak görev üstlenmişti.

Dr. Yılmaz Argüden: ‘Yönetim kalitesi ve entegre düşünce anlayışını benimsemek şirketlerimize dünyada rekabet üstünlüğü sağlıyor’’

EFQM’in yanı sıra entegre düşünce öğretisinin küresel örgütü Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin de Türkiye’deki ilk ve tek lisanslı Eğitim ve Gelişim Ortağı olan ARGE tam 30 yıldır Türkiye’den dünyaya, daha iyi yönetilen kurumlar ve daha güven dolu bir dünya için entelektüel katkı sunuyor. ARGE Danışmanlık, aldıkları bu iki lisans ile birlikte iş dünyasına, yerel yönetimlere ve daha iyi bir dünya idealiyle faaliyet göstermek isteyen her türlü kuruma yönetim kalitesini artırmalarına ve entegre düşünceyi benimsemelerine destek olacak modelleri sunuyor.

Dr. Yılmaz Argüden, şu açıklamayı yaptı:

‘’Yönetim kalitesi ve entegre düşünce anlayışını benimsemek dünyada rekabet için şirketlere kritik katkılar sağlıyor. Biz ARGE Danışmanlık olarak 30 yıldır yönetim alanında küresel gelişimlere fikri katkı sağlayarak ülkemizi dünyada temsil etmekten onur duyuyoruz. Aynı zamanda, birlikte çalıştığımız müşterilerimizin bu yönetim anlayışlarını uygulamaya almalarına destek olarak ülke ekonomisine de katkı sunuyoruz. Uluslararası örgütlerde aktif rol alıyoruz, ülkemizi bu alanda gururla temsil ediyoruz. Son 30 yılda dünyada yönetişimle ilgili birçok kavramsal gelişmenin fikri liderlerinden birisi de ARGE Danışmanlık oldu. 2014 yılında kurduğumuz Argüden Yönetişim Akademisi, geliştirdiği modeller ile OECD, Dünya Bankası, G20, Avrupa Konseyi gibi kurumlar tarafından öncü ve ufuk açıcı çalışmalar gerçekleştiren bir Vakıf olarak tanınıyor. Dünyamızın ve kurumların sürdürülebilirliği ile ilgili hayati önem taşıyan kavramların ve literatürün oluşumuna destek vererek, ülkemizi bu alanlarda temsil etmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Aldığımız lisanslarla birlikte müşterilerimizin gelişim ve dönüşümlerini destekleme çalışmalarımız yepyeni bir boyut kazanacak. Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın 2020’de devreye aldığı yeni kalite yönetimi anlayışı ile Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin (IIRC) entegre düşünce anlayışının birbirini tamamladığını, desteklediğini ve uygulamalarda kolaylık sağladığını ortaya koyan modelimizin şirketlerin sürdürülebilir başarı arayışlarında yol gösterici olacağını düşünüyoruz. Bu iki yaklaşımı ARGE uzmanlığında bir araya getirerek, dünyanın içinde bulunduğu bu dönemde kapitalizmin açmazlarına çözüm olacak bir model olarak dünyaya anlatmaya gayret edeceğiz. 30 yılımızda bu modeli kitaplaştırarak Türkiye’den dünya literatürüne yenilikçi bir katkı daha yapmayı hedefliyoruz.’’