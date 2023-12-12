Arjantin'de dolar için 'şok terapi' kararı

Arjantin Merkez Bankası, Devlet Başkanı Javier Milei yönetimi enflasyonu ortadan kaldırmayı amaçlayan şok terapi programının ilk tedbirlerini açıklayana kadar resmi döviz kuru üzerinden dolara erişimi kısıtlama kararı aldı.

Banka, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, pezonun aşırı değerli olduğu ülkenin resmi Döviz piyasasının, Milei ekibine idari prosedürlere uyması ve kendi politikasını uygulaması için zaman tanımak adına sınırlı işlemlerle çalışacağını söyledi.

Bu açıklamanın ardından yatırımcılar önümüzdeki birkaç gün içinde dövizde büyük bir devalüasyon öngörüyor. Devlet başkanlığı sözcüsü Manuel Adorni, ciddi harcama kesintileri vaat ederek göreve gelen Milei’nin Ekonomi Bakanı Luis Caputo’nun ilk tedbirlerini açıklayacağını söyledi.

Milei pazar günü yaptığı açıklamada, “Daha önce başka hiçbir hükümet bizim devraldığımızdan daha kötü bir durumu devralmadı. Değişiklerin ve yaşanacak şokun alternatifi yok” demişti.

Abrdn Yatırım Direktörü Andrew Stanners’a göre Milei’nin açıklamaları yatırımcılar için cesaret verici olsa da atacağı adımlar önümüzdeki birkaç ay boyunca teste tabi tutulacak. “Yatırımcıları ve en önemlisi seçmenleri ne kadar süre yanında taşıyabileceği önemli olacak” diyen Stanners, “Yasaları geçirebilecek mi? Toplumsal baskılar, çok ihtiyaç duyulan mali kemer sıkma önlemlerinin bir kısmını yumuşatacak mı? Yıl ilerledikçe piyasa kesinlikle buna odaklanmaya başlayacak” dedi.