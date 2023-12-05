Artan enflasyonun sorumlusu: Doğalgaz faturaları...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayına ilişkin enflasyon değerlendirmesini yayımladı. TCMB enflasyonda doğalgaz faturalarına vurgu yaptı

5.12.2023 11:49:160
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Artan enflasyonun sorumlusu: Doğalgaz faturaları...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayı enflasyonuna ilişkin değerlendirmesinde doğalgaz faturalarının etkisine vurgu yaparken, alternatif göstergelerin de enflasyonda yavaşlamaya işaret ettiğini belirtti.

Bankanın değerlendirmesinde yıllık enflasyonun gıda ve temel mal gruplarında gerilerken, enerji başta olmak üzere diğer ana gruplarda yükseldiği belirtildi.

Enerji grubunda mevsimsel koşullara bağlı olarak tüketimin artmasıyla doğalgazda bedelsiz kullanım sınırının (ilk 25 metreküp) aşıldığını belirten TCMB doğalgaz kaleminden aylık tüketici enflasyonuna gelen etkinin tahminlerle uyumlu gerçekleşerek 1,01 puan olduğunu ifade etti.

Doğalgazın aylık enflasyon üzerindeki katkısının Aralık ayında zayıflayacağını öngören TCMB doğalgaz etkisi hariç tutulduğunda ise tüketici fiyatları artış oranındaki yavaşlama eğiliminin sürdüğünü belirtti.

TCMB'nin değerlendirmesine göre Kasım ayında gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatları düşüş kaydederken, meyve ve sebze dışı gıdada fiyat artışları gücünü korudu.

Alternatif gösterge vurgusu

Temel mal grubu yıllık enflasyonunun Kasım'da gerilediğini ifade eden TCMB, dayanıklı tüketim malları fiyat artış oranındaki yavaşlamanın grup enflasyonunu Kasım ayında da olumlu etkilediğini söyledi. Hizmet grubunda aylık fiyat artışı güç kaybederken kira alt grubundaki yavaşlama dikkat çekti.

TCMB'ye göre Kasım ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji kalemlerinin de etkisiyle bir miktar güçlenirken, yıllık üretici enflasyonu düşük bazın da etkisiyle yükseldi.

Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları, B ve daha belirgin olarak C göstergesinde yavaşlamış, göstergelerin yıllık enflasyonları yataya yakın seyretti. TCMB enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamanın yayılım endeksi, medyan enflasyon, SATRIM gibi alternatif göstergelerle de teyit edildiğini belirtti.

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