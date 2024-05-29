ASELSAN 1.çeyrek verileri ve yeni iş ilişkisini açıkladı

İl çeyrek verilerini açıklayan ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün Kamuyu Aydınlatma Platformuna yeni iş ilişkisi konulu bir bildirimde de bulundu.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 11,1 milyar dolarlık bakiye siparişlerine vurgu yaparak "Tarihimizin en yüksek bakiye sipariş rakamına ulaştık. Böylece Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığı açısından ilkleri yaşadığımız verimli bir dönemi geride bıraktık." dedi.

İhracat odaklı büyüme stratejisini başarıyla uygulayan ASELSAN, enflasyon muhasebesi uygulanmış 2024 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN'ın ilk çeyrek net karı 1,2 milyar lira seviyesine ulaştı.

Şirketin üç aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 15,1 milyar lira olurken, brüt karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK), 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artışla 3,4 milyar liraya çıkarken, FAVÖK marjı yüzde 22 olarak gerçekleşti. ASELSAN'ın öz kaynaklarının aktife oranı ise yüzde 63 oldu.

ASELSAN'ın bakiye siparişleri 11,1 milyar dolar oldu

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda 2024 yılına hızlı bir başlangıç yaptıklarını ifade etti. İlk çeyrekte hem milli savunma ekosistemine hem de ekonomiye sağladıkları katkıya değinen Akyol, şunları kaydetti: Tarihimizin en yüksek bakiye sipariş rakamına ulaştık. Böylece Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı açısından ilkleri yaşadığımız verimli bir dönemi geride bıraktık. Ana Vatan, Gök Vatan ve Mavi Vatan için geliştirdiğimiz onlarca teknolojiyle, milletimizin geleceğe güvenle bakmasını sağladık. Tanklara İlave Yetenek Kazandırılması Projesi kapsamında M60T tanklarını ASELSAN’ın ileri teknolojisiyle donattık.

ASELSAN'dan 421,6 milyon euroluk ilave sözleşme



ASELSAN, TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı ile sözleşme değişikliği imzalayarak MİLGEM Savaş Sistemleri Sözleşmesinde, MİLGEM 9-12 gemileri savaş sistemleri ve faydalı yüklerinin sözleşmeye dahil edildiğini bildirdi.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Sözleşme değişikliği kapsamındaki teslimatlar 2025-2027 yılları içerisinde gerçekleştirilecek olup ASELSAN payı 421 milyon 566 bin 822 eurodur" denildi. Şirket, 22 Eylül 2023'te TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı ile MİLGEM 6-8 gemileri için savaş sistemleri tedariki kapsamında, payı ‪205 milyon avro ve ‪2,3 milyar TL tutarında olan bir sözleşme imzalamıştı.