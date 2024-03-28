ASELSAN 35 milyon dolarlık sözleşmeyi duyurdu

ASELSAN'dan bugün (28 Mart 2024) KAP'a yapılan açıklamada yeni bir iş ilişkisi duyuruldu.

ASELSAN'dan bugün KAP'a yapılan bildirimde "ASELSAN ile Asya-Pasifik bölgesinde yer alan müşterileri arasında; savunma sistemlerinin ihracatına yönelik toplam bedeli 34.957.069,- ABD Doları olan yurt dışı satış sözleşmeleri imzalanmıştır" denildi.

ASELSAN 27 Mart'ta da toplam 35,1 milyon dolar tutarında üç ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzaladığını duyurarak "Güdüm kitleri ve ASELFLIR-500 Sistemi'nin uluslararası son kullanıcılara ihracatına yönelik toplam bedeli 35 milyon 130 bin dolar tutarında üç ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır" açıklamasını yapmıştı.