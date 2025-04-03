ASELSAN 52,7 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı

ASELSAN, Pasifik bölgesindeki bir müşterisiyle deniz platformlarına yönelik, radar, silah ve hava savunma sistemlerinin satışı kapsamında toplam 52,7 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı.

3.04.2025 11:10:320
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ASELSAN 52,7 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN, Pasifik bölgesindeki bir müşterisi ile deniz platformlarına yönelik; radar, silah, hava savunma ve veri bağı sistemlerinin doğrudan satışı kapsamında toplam tutarı 52,7 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." ifadesi kullanıldı.

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