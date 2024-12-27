ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme imzalandı

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, yeni iş ilişkisi duyuruldu.

27.12.2024 18:00:000
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ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme imzalandı

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Radar Sistemleri tedariki kapsamında toplam bedeli 170 milyon 970 bin 527 dolar ve 1 milyar 954 milyon 398 bin 891 lira tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, yeni iş ilişkisi duyuruldu.

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Radar Sistemleri tedariki kapsamında toplam bedeli 170 milyon 970 bin 527 dolar ve 1 milyar 954 milyon 398 bin 891 lira tutarında sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2026 ve 2031 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

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