ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı sözleşme imzaladı

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, kara araçlarına yönelik faydalı yüklerin tedariki kapsamında toplam tutarı 36 milyon euro olan sözleşme imzalandı.

13.03.2025 11:27:150
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ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı sözleşme imzaladı

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında kara araçlarına yönelik faydalı yüklerin tedariki kapsamında toplam tutarı 36 milyon euro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2026 ve 2029 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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