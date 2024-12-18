ASELSAN ile TUSAŞ arasında sözleşme

ASELSAN ve TUSAŞ arasında hava araçları faydalı yükleri kapsamında geliştirme ve tedarike ilişkin muhtelif sözleşmeler imzalandı.

18.12.2024 18:09:260
Paylaş Tweet Paylaş
ASELSAN ile TUSAŞ arasında sözleşme

ASELSAN ve TUSAŞ arasında hava araçları faydalı yükleri kapsamında Aviyonik, Haberleşme, Radar, Elektro-Optik, Elektronik Harp, Seyrüsefer ve Güdüm sistemlerinin geliştirilmesine ve tedarikine ilişkin muhtelif sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

ASELSAN ve TUSAŞ arasında hava araçları faydalı yükleri kapsamında Aviyonik, Haberleşme, Radar, Elektro-Optik, Elektronik Harp, Seyrüsefer ve Güdüm sistemlerinin geliştirilmesine ve tedarikine ilişkin muhtelif sözleşmeler imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2024 ila 2028 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir. Sözleşmelerin 329 milyon dolar tutarındaki kısmı aktive edilmiştir.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ülker kuru yemiş ve meyve bar pazarına girdi

Ülker kuru yemiş ve meyve bar pazarına girdi

Ocak ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı

Ocak ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı

Seranit Granit halka arzında talep toplama sürüyor

Seranit Granit halka arzında talep toplama sürüyor

Politika Faizini 9 ayda 6 kez düşüren merkez bankası

Politika Faizini 9 ayda 6 kez düşüren merkez bankası

Borsa İstanbul'da gong Mopaş için çaldı

Borsa İstanbul'da gong Mopaş için çaldı

2024'ün en çok satan oyunları belli oldu

2024'ün en çok satan oyunları belli oldu

Yorum Yaz