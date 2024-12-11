ASELSAN yeni sözleşmesini duyurdu

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yurt dışı müşterilerinin son kullanımına yönelik 30 milyon 668 bin 376 dolarlık yeni iş ilişkisini duyurdu.

11.12.2024 11:43:370
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ASELSAN yeni sözleşmesini duyurdu

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan bildirimde şu bilgi paylaşıldı:

Açıklamada, "ASELSAN, yurt dışı müşterilerinin son kullanımına yönelik dost-düşman tanıma, elektro-optik, uzaktan komutalı stabilize silah ve haberleşme sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 30 milyon 668 bin 376 dolar olan satış sözleşmeleri imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

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