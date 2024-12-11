ASELSAN yeni sözleşmesini duyurdu

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yurt dışı müşterilerinin son kullanımına yönelik 30 milyon 668 bin 376 dolarlık yeni iş ilişkisini duyurdu.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan bildirimde şu bilgi paylaşıldı:

Açıklamada, "ASELSAN, yurt dışı müşterilerinin son kullanımına yönelik dost-düşman tanıma, elektro-optik, uzaktan komutalı stabilize silah ve haberleşme sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 30 milyon 668 bin 376 dolar olan satış sözleşmeleri imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.