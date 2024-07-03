ASELSAN yeni sözleşmeyi duyurdu

ASELSAN KAP'a yaptığı bildirimde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan sözleşmeyi duyurdu.

3.07.2024 12:26:060
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ASELSAN yeni sözleşmeyi duyurdu

ASELSAN yaptığı yeni sözleşmeyi duyurdu.

ASELSAN'dan KAP'a yapılan bildirimde şu bilgi paylaşıldı:

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Elektronik Harp Sistemlerine yönelik toplam bedeli 109.700.953,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bu açıklama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan alınan izne istinaden yapılmıştır.

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