ASELSAN'dan 107,4 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yeni nesil radar sistemlerinin tedarikine yönelik 107,4 milyon dolarlık sözleşmeler imzalandı.

11.03.2025 14:56:310
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ASELSAN'dan 107,4 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yeni nesil radar sistemlerinin tedarikine yönelik toplam bedeli 107 milyon 480 bin 950 dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026-2030 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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