ASELSAN'dan 153,8 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN, uzaktan komutalı silah sistemleri, haberleşme, radar, elektro-optik ve elektronik harp sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 153,8 milyon dolarlık satış sözleşmeleri imzaladı.

14.11.2025 11:24:510
Paylaş Tweet Paylaş
ASELSAN'dan 153,8 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak uzaktan komutalı silah sistemleri, haberleşme, radar, elektro-optik ve elektronik harp sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 153,8 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Euro Bölgesi ekonomisi 3. çeyrekte beklentilere paralel büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi 3. çeyrekte beklentilere paralel büyüdü

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (14 Kasım 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (14 Kasım 2025)

Ücretli çalışan sayısı Eylül'de yıllık bazda arttı

Ücretli çalışan sayısı Eylül'de yıllık bazda arttı

Anket sonucu: Piyasanın yıl sonu dolar, faiz, enflasyon tahmini ne oldu?

Anket sonucu: Piyasanın yıl sonu dolar, faiz, enflasyon tahmini ne oldu?

"Kur geçişkenliği azalıyor, dengelenme beklentisi artıyor"

"Kur geçişkenliği azalıyor, dengelenme beklentisi artıyor"

TÜİK hizmet üretimi endeks verilerini açıkladı

TÜİK hizmet üretimi endeks verilerini açıkladı

Yorum Yaz