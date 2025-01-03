ASELSAN'dan 210,1 milyon avroluk sözleşme

Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat ve Özata Denizcilik iş ortaklığı arasında elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerine ilişkin sözleşme imzalandı

3.01.2025 13:04:510
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ASELSAN'dan 210,1 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat ve Özata Denizcilik iş ortaklığı arasında deniz platformlarına yönelik elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerinin tedarikine ilişkin 210 milyon 182 bin 574 avro tutarında sözleşme imzalanmıştır.'' denildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2025 ve 2029 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

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