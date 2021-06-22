ASELSAN'dan 42,6 milyon avroluk anlaşma

ASELSAN, uluslararası bir müşterisi ile 42,6 milyon avroluk bir sözleşme imzaladı.

22.06.2021 10:34:000
Paylaş Tweet Paylaş
ASELSAN'dan 42,6 milyon avroluk anlaşma

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklamasında, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik toplam bedeli 42 milyon 594 bin 650 avro tutarında bir sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirileceği, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum: Düşüş sürüyor

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum: Düşüş sürüyor

Bitci Teknoloji sermayesini 100 milyon TL’ye yükseltti

Bitci Teknoloji sermayesini 100 milyon TL’ye yükseltti

Türkiye'de satın alma gücü AB'nin yüzde 36 altında

Türkiye'de satın alma gücü AB'nin yüzde 36 altında

Marmara'ya pilot bölgelerde oksijen desteği verilecek

Marmara'ya pilot bölgelerde oksijen desteği verilecek

Selva Gıda'nın halka arz sonuçları açıklandı

Selva Gıda'nın halka arz sonuçları açıklandı

Hangi destekler eylül sonuna kadar uzatıldı?

Hangi destekler eylül sonuna kadar uzatıldı?

Yorum Yaz