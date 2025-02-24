ASELSAN'dan 96,9 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN ile BMC Otomotiv arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları için 96,9 milyon euro tutarında sözleşme imzalandı.

24.02.2025 15:50:260
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ASELSAN'dan 96,9 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN ile BMC Otomotiv arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları için uzaktan komutalı silah, askeri haberleşme, tanıma ve tanıtma, kendini koruma ve seyrüsefer sistemlerinin tedarikine yönelik 96,9 milyon euro tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile BMC Otomotiv arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları için uzaktan komutalı silah, askeri haberleşme, tanıma ve tanıtma, kendini koruma ve seyrüsefer sistemlerinin tedarikine yönelik 96 milyon 852 bin 535 euro tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027-2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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