ASELSAN'ın test ettiği yeni ürün

YILDIRIM-100 sistemi ile hava araçlarına yönlenen güdümlü füzeler saptırılarak, hava platformlarının beka kabiliyeti ciddi oranda artıyor.

4.07.2025 17:10:480
Paylaş Tweet Paylaş
ASELSAN'ın test ettiği yeni ürün

ASELSAN'ın geliştirdiği hava araçlarını gelişmiş füze tehditlerinden koruyacak YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir (DIRCM) Sistemi ile harp başlıklı gerçek füzelerin kullanıldığı etkinlik testleri başarıyla tamamlandı.

Güdümlü füzeye çok bantlı lazer enerjisi göndererek arayıcı başlığını körelten YILDIRIM-100'ün testleri başarıyla gerçekleştirildi.

YILDIRIM-100 sistemi ile hava araçlarına yönlenen güdümlü füzeler saptırılarak, hava platformlarının beka kabiliyeti ciddi oranda artıyor. YILDIRIM-100, çeşitli tehdit senaryoları altında ısı güdümlü füzeleri lazerle kör ediyor.

Oyun değiştiren teknolojiler geliştiren ASELSAN, YILDIRIM-100'le lazer teknolojisinin en üst seviyesinde ve az sayıda ülkenin sahip olduğu yetkinliği ülkemize kazandırmış oldu.

Füzelerin yönünü değiştiriyor

YILDIRIM-100, platform üzerindeki farklı füze ikaz sistemleri ve flare atıcıları ile entegre şekilde çalışıyor. Hassas bir gimbale sahip olan YILDIRIM-100, yaklaşan bir güdümlü füzeye lazer enerjisi gönderip arayıcı başlığını körelterek, füzenin yönünü değiştiriyor. YILDIRIM-100, hassas takip birimi ve lazer birimi sayesinde ısı güdümlü füzelere karşı senkronize edilmiş, çoklu bantta yönlendirilmiş lazer uyguluyor. Sistem füze ikaz sistemi ile haberleşmeyi sağlayan bir kontrol birimini de içeriyor. Çoklu tehdit senaryoları altında çalışabilen YILDIRIM-100, düşük güç tüketimi ve yüksek kullanılabilirlik oranıyla sahada çarpan etkisi oluşturuyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dolar gücünü kaybediyor mu?

Dolar gücünü kaybediyor mu?

MÜSİAD Başkanı'ndan faiz tahmini

MÜSİAD Başkanı'ndan faiz tahmini

Şekerbank'ta üst düzey atama

Şekerbank'ta üst düzey atama

Başarının yaşı var mı? En başarılı girişimciler kaç yaşında?

Başarının yaşı var mı? En başarılı girişimciler kaç yaşında?

Temmuz 2025 mühendis maaşları: Yüzde kaç zam yapıldı, maaşlar ne kadar olacak?

Temmuz 2025 mühendis maaşları: Yüzde kaç zam yapıldı, maaşlar ne kadar olacak?

Orta Karadeniz’de Yeşil Dönüşüm" Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı ilan edildi

Orta Karadeniz’de Yeşil Dönüşüm" Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı ilan edildi

Yorum Yaz