ASELSAN'dan yeni sözleşme duyurusu

Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamaya göre; ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 14,8 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

2.12.2024 10:26:210
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ASELSAN'dan yeni sözleşme duyurusu

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında elektro-optik sistemlerin tedarikine ilişkin 14,8 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Elektro-Optik Sistemlerin tedarikine ilişkin 14 milyon 800 bin dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 yılı içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi.

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